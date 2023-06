Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Unwettereinsätze für Wetteraner Wehr

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Auch das Wetteraner Stadtgebiet blieb am gestrigen Donnerstag nicht ganz vom Unwetter verschont. Zum Glück hielt sich die Zahl und Größe der Einsätze aber in Grenzen. Drei unwetterbedingte Einsätze musste die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am späten Abend und in der Nacht auf Freitag abarbeiten. Hierbei handelte es sich jeweils um umgestürzte Bäume.

Die Löscheinheit Esborn erhielt ihren ersten Einsatzauftrag um 23:05 Uhr. In der Albringhauser Straße war ein Baum auf die Straße gestürzt. Die Feuerwehrkräfte sicherten die Einsatzstelle, zerkleinerten den Baum mit einer Motorsäge und räumten die Straße frei. Nach gut dreißig Minuten war die Straße wieder frei und der Verkehr konnte wieder fließen.

Um 02:06 Uhr mussten sich die Mitglieder der Löscheinheit Esborn dann das nächste Mal auf den Weg zu ihrem Gerätehaus machen. Dieses Mal versperrte ein umgestürzter Baum die Esborner Straße. Wieder sicherten die Einsatzkräfte die Gefahrenstelle und zerkleinerten den Baum mit der Motorsäge. Nachdem alles freigeräumt und die Fahrbahn grob gereinigt war, konnte die Straße wieder normal befahren werden. Einsatzende war hier nach gut fünfundvierzig Minuten.

In die Gartenstraße wurde die Löscheinheit Alt-Wetter schließlich um 06:22 Uhr gerufen. Dort versperrte ein großer abgebrochener Ast ebenfalls die Fahrbahn. Auch hier kam die Motorsäge zum Zerkleinern des Astes wieder zum Einsatz. Anschließend wurden die Aststücke noch beiseite geräumt. Nach ca. fünfundvierzig Minuten konnten die eingesetzten Kräfte dann den Heimweg zu ihrem Standort antreten.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell