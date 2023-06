Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Gasgeruch, Brandmeldealarm und Hindernis auf Straße

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Freitag, 23.06.23 um 20:07 Uhr zu einem Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Vogelsanger Straße alarmiert. Die Anwohner hatten diesen im Treppenhaus wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Durch einen Trupp wurde das Wohnhaus mittels Messgerät kontrolliert. Hierbei konnten zunächst keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Durch einen Anwohner wurde mitgeteilt, dass dieser eine größere Menge Milbenspray in seiner Wohnung versprüht habe. Nach Rücksprache mit dem Energieversorger, AVU, könnte dieser Geruch dadurch ausgelöst worden sein. Der Einsatz wurde daraufhin beendet und die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Nach guten 90 Minuten konnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte hier Wochenende genießen.

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden am Samstag, 24.06.23 um 10:00 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch einen Trupp wurde der ausgelöste Rauchmelder in einem Büro im ersten Obergeschoss kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser durch Insekten im Inneren des Melders ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde dem Brandschutzbeauftragten übergeben und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Samstagabend um 22:43 Uhr wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte von der Löscheinheit Alt-Wetter zu einem Verkehrshindernis auf dem Stetroter Weg alarmiert. Hier ragte ein Teil eines Knöterichgewächs minimal in die Fahrbahn. Mit Muskelkraft und unter Zuhilfenahme einer Säbelsäge wurde das Hindernis beseitigt. Die Fahrbahn wurde anschließend noch gereinigt und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

