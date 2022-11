Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 28.10.2022 14:30 Uhr auf Samstag, den 29.10.2022 09:14 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug mit einen am rechten Fahrbahnrand der Straße "Hasental" in 66440 Blieskastel-Lautzkirchen geparkten gelben Toyota Aygo mit HOM-Kreiskennzeichen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unbemerkt von der Unfallörtlichkeit. Am Toyota Aygo entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell