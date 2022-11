Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 27.10.2022, gegen 15:10 Uhr, lief ein 16-Jähriger Fußgänger unmittelbar vor dem Kreisverkehr der Hochstraße in Bexbach über den dortigen Fußgängerüberweg. In der Folge fuhr ein zunächst vor dem Fußgängerüberweg haltender Fahrzeugführer eines hellen VW Passat zu früh los, sodass er mit der Fahrzeugfront gegen das linke Bein des Fußgängers stieß. Durch die Kollision fiel der Fußgänger auf die Motorhaube des VW Passat. Im Anschluss setzte der Fahrer des VW-Passat seine Fahrt in Fahrtrichtung Homburg fort, ohne sich um den leicht verletzten Fußgänger zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

