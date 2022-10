Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Gersheim

Gersheim (ots)

Am Freitag den 21.10.2022, in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 14:45 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Gersheim, Zufahrt zum Werk Pallmann und der Bäckerei Mischo, ein geparkter Peugeot 2008 mit Homburger Kreiskennzeichen erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/ 1060) oder dem Polizeirevier Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell