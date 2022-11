Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte am Freitag, den 28.10.2022, im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr mit seinem Kraftfahrzeug mit einem schwarzen VW Passat mit KL-Kreiskennzeichen, welcher auf dem Parkplatz hinter der Hohenburgschule (Schulstraße 20 in 66424 Homburg) geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unbemerkt von der Unfallörtlichkeit. Am VW Passat entstand ein Sachschaden am vorderen, rechten Kotflügel. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell