Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

30. Mai 2023 | Kreis Stormarn - 27.05.2023 - Reinfeld

Am 27.05.2023 ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf der B 75 in der Hamburger Chaussee in Reinfeld in Höhe des Klärwerkes ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Kradfahrer die B 75 aus Bad Oldesloe kommend in Fahrtrichtung Reinfeld. Nachdem dieser einen vorausfahrenden Pkw im Bereich einer Linkskurve trotz Überholverbotes überholt haben soll, verlor er aus noch ungeklärter Ursache beim Wiedereinordnen die Kontrolle über sein Krad. Der Lübecker stürzte und prallte rechtseitig der Fahrbahn mit dem Krad gegen einen Baum. Er zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber umgehend in ein Krankenhaus geflogen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Die B 75 war während der Unfallaufnahme und der folgenden Bergungsmaßnahmen bis 23.00 Uhr voll gesperrt. Aufgrund der eingerichteten Umleitung durch das Stadtgebiet Reinfeld kam es zu keiner Verkehrsbeeinträchtigung.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell