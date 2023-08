Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geräte entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Alfred-Flender-Straße;

Tatzeit: zwischen 20.08.2023, 03.00 Uhr, und 23.08.2023, 18.00 Uhr;

Werkzeug haben Unbekannte in Bocholt bei einem Einbruch gestohlen. Die Täter erbeuteten einen Bohrhammer der Marke Bosch, zwei Bohrmaschinen des Herstellers Metabo, einen Motortrimmer und eine Kettensäge der Marke Husqvarna, eine weitere Kettensäge der Marke Stiehl sowie ein Schweißgerät. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen dem vergangenen Wochenende und Mittwochabend: In dieser Zeit waren die Einbrecher in ein Wohnhaus und einen angrenzenden Schuppen an der Alfred-Flender-Straße eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell