Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Werth - Exhibitionist gesucht

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Werth, Pendeweg;

Tatzeit: 23.08.2023, 20.00 Uhr;

In exhibitionistischer Weise hat sich ein Unbekannter am Mittwoch gegen 20.00 Uhr in Isselburg-Werth zwei Frauen gezeigt. Der Mann saß dabei auf einer Bank nahe des Sees am Pendeweg. Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung der Geschädigten vor: circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, stoppelige dunkle Haare, bekleidet mit einer kurzen blauen Jogginghose und einem weißen T-Shirt sowie einer hellgrauen Kappe. Er trug eine große, eckige schwarze Brille und führte ein kleines Damenrad in Silber oder Grau mit sich. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell