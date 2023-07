Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall an roter Ampel - eine Frau verletzt im Krankenhaus

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz vor 10 Uhr hielt am Donnerstag eine 51-jährige Frau mit ihrem Opel an der roten Ampel der Einmündung Neulandstraße/ Dietmar-Hopp-Straße. Von hinten näherte sich ein Mercedes mit erhöhter Geschwindigkeit. Dem 32-jährigen Fahrzeuglenker gelang es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und kollidierte so mit dem Heck des stehenden Opels. Durch die Wucht des Zusammenstoßes entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 26.000 Euro. Die 51-Jährige musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt.

Die Polizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell