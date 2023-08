Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Nach Bremsmanöver wegen Hund mit Pedelec gestürzt

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Nordring;

Unfallzeit: 23.08.2023, 07.25 Uhr;

Ein Pedelecfahrer hat am Mittwoch in Heiden bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Der 48-Jährige war gegen 07.25 Uhr auf dem Radweg der Gemener Straße außerorts in Richtung Nordring unterwegs, querte diesen und wollte seine Fahrt auf dem Radweg am Nordring in Richtung Ramsdorfer Straße fortsetzen. In diesem Moment kam ihm ein nicht angeleinter Hund entgegen. Der Pedelecfahrer bremste stark, kam auf die angrenzende Rasenfläche und stürzte. Der Borkener sprach danach mit dem Hundehalter, beide tauschten jedoch ihre Personalien nicht aus. Im Nachhinein bemerkte der Pedelecfahrer, dass er sich verletzt hatte und sein Zweirad Schäden aufwies. Die Polizei bittet daher den unbekannten, etwa 60 bis 65 Jahre alten Halter des Hundes, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell