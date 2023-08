Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Radfahrer kollidiert mit E-Scooter-Fahrerin (15.08.2023)

Konstanz (ots)

Ein betrunkener Radfahrer ist am Dienstagabend auf dem Rheinsteig mit einer E-Scooter-Fahrerin kollidiert. Eine 41 Jahre alte Frau fuhr mit einem E-Scooter durch die Unterführung des Rheinsteigs in Richtung Rheintorturm. In der Steigung kam es zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Radfahrer, der der Frau auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Beide stürzten daraufhin und verletzten sich. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 20-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Wert von knapp 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Der junge Mann musste die Polizisten schließlich zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des dabei verursachten Unfalls.

