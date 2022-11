Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen(wes) In der Zeit von Sonntag, den 27.11.2022, 19:00 Uhr bis Montag, den 28.11.2022, 10:30 Uhr, kam es in 31171 Nordstemmen OT Barnten in der Landesstraße auf Höhe der Hausnummer 7 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Durch den bislang unbekannten Unfallverursacher wurde der PKW der Geschädigten, ein VW Caddy in grau, am Heck beschädigt. Zeugen die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

