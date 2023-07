POL-GT: 7. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Leichnam als Marion S. identifiziert

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Am Samstagmittag (15.07., 12.00 Uhr) ereignete sich auf der Kämpenstraße ein Alleinunfall einer 44-jährigen Pedelecfahrerin, welche sich hierbei schwer verletzte. Den Erkenntnissen nach befuhr die Versmolderin mit ihrem Fahrrad die Kämpenstraße und beabsichtigte in den Geh- und Radweg in Richtung Gustav-Warnek-Straße abzubiegen. Hierbei touchierte die Radfahrerin die dortige ...

