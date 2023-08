Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mangelnde Sicherung gegen das Wegrollen eines Autos - 10000 Euro Schaden

Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 10000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der wegen einer mangelnden Sicherung eines Autos gegen das Wegrollen am Dienstagabend in der Straße "Am Mättenbühl" passiert ist. Kurz nach 21 Uhr stellte ein Anwohner der Straße seinen Audi auf dem Grundstück eines Anwesens ab und verließ den Wagen. Aufgrund einer mangelnden Sicherung gegen das Wegrollen setzte sich der Audi in Bewegung und rollte ein Stück die abschüssige Straße hinunter. Dort überfuhr der Wagen ein Gebüsch eines angrenzenden Grundstückes und prallte gegen einen auf dem Grundstück abgestellten Passat. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 5000 Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

