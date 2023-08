Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Forstschlepper streift Auto- rund 10.000 Euro Blechschaden (15.08.2023)

Dunningen (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 11 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 462 zwischen Heuwies und Stampfe zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 54-jähriger Fahrer eines Forstschleppers mit Rückenkran war auf einem Verbindungsweg parallel zur B 462 unterwegs und zog dabei Langholz. Der Mann bog nach rechts in einen Wald ab. Hierbei streifte ein Teil seiner Ladung einen auf der B 462 vorbeifahrenden Mercedes eines 30-Jährigen. An diesem entstand dadurch an der rechten Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Mercedes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell