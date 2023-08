Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall auf der Schulstraße- eine leicht verletzte Autofahrerin (15.08.2023)

Spaichingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist es gegen 8.30 Uhr auf der Kreuzung der Schulstraße und der Höhenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin gekommen. Eine 53-jährige Opel Corsa-Fahrerin war auf der Höhenstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung die Schulstraße queren. Hierbei stieß die Frau mit einem auf der Schulstraße von rechts kommenden VW Touran einer 73-Jährigen zusammen. Die VW-Fahrerin verletzt sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt die Höhe des am Opel entstandenen Schadens auf etwa 4.000 Euro. Die Schadenshöhe am VW ist noch nicht bekannt.

