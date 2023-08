Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen A81/ Lkr. Rottweil) Lastwagenfahrer stirbt bei schweren Unfall auf der Autobahn (15.08.2023)

Dietingen A81 (ots)

Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf gekommen, bei dem ein Fahrer eines Sattelzuges tödlich verletzt worden ist. Ein 53-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine Mercedes-Benz und eines Krone-Aufliegers war auf der A 81 von Singen in Richtung Stuttgart unterwegs. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen stellte der Mann vermutlich wegen einer Panne seinen Sattelzug am Ende des Beschleunigungsstreifens der Rastanlage Neckarburg-Ost ab und verließ die Fahrerkabine auf der linken Fahrzeugseite. Gleichzeitig kam es aus bislang nicht bekannter Ursache zu einer seitlichen Kollision mit einem auf der rechten Fahrspur vorbeifahrenden Fahrzeuggespann, Seat mit Autoanhänger, eines 46 Jahre alten Mannes, mit dem Sattelzug. Hierbei wurde der 53-jährige Lastwagenfahrer von dem Gespann erfasst und verstarb in der Folge noch an den schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den am Sattelzug entstandenen Sachschaden auf rund 30.000 Euro und an der Fahrzeugkombination auf etwa 15.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil ist ein Gutachter mit der Klärung der genauen Unfallursache beauftragt worden. An der Unfallstelle waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Für die Unfallaufnahme musste der Beschleunigungsstreifen der Rastanlage sowie die rechte Fahrspur der A81 von der Polizei und der Straßenmeisterei Rottweil vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wird noch weiterhin über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Trotzdem bildete sich ein kilometerlanger Stau.

