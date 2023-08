Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung zwischen zwei Familien führt zu größerem Polizeieinsatz (14.08.2023)

Volkertshausen (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Familien hat am Montagabend zu einem größeren Polizeieinsatz in der Steißlinger Straße geführt. Gegen 22 Uhr teilten Anwohner eine Schlägerei zwischen zehn Personen mit, die mit Stangen und Steinen aufeinander losgehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei in einer Wohngemeinschaft lebende Familien aufgrund der Trennung zweier Mitglieder derart in Streit gerieten, dass ein weiteres friedliches Zusammenleben nicht mehr möglich war. In der Folge kam es zu einem Handgemenge zwischen mehreren Personen, wobei eine 39-Jährige von einer bislang unbekannten Person einen Schlag mit einer Eisenstange auf den Kopf abbekam, dadurch aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt. Nur mit starker Polizeipräsenz konnten die aufgebrachten Familien beruhigt und schließlich getrennt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell