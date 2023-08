Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zwei Unbekannte schlagen auf einen 17-Jährigen ein- Zeugen gesucht (14.08.2023)

Tuttlingen (ots)

Am Montagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, ist ein 17-Jähriger im Wartebereich des ZOB auf der Straße "Obere Vorstadt" von zwei Unbekannten geschlagen und dabei leicht verletzt worden. Nach einem kurzen Gespräch hielt einer der Angreifer den jungen Mann von hinten fest, während ein Zweiter auf ihn einschlug. Eine dritte zu der Gruppe dazugehörige Person hielt sich direkt daneben auf, wirkte aber nicht an der Auseinandersetzung mit. Anschließend flüchteten die Schläger zu Fuß in Richtung der Volksbank. Einer der jungen Angreifer soll ein grünes T-Shirt getragen haben. Eine weitere Person war mit einem Fußballtrikot von "Juventus Turin" bekleidet. Die Polizei in Tuttlingen hat die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

