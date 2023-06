POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Walchum/Heede (ots) - Am 6. Juni kam es in Walchum zu einem Raub auf einen Dorfgrill an der Hauptstraße in Walchum. Für die Tat muss sich nun ein 36-Jähriger aus Dörpen verantworten, der im Rahmen der erfolgreichen und umfassenden Ermittlungsarbeiten festgenommen werden konnte und nun in Untersuchungshaft sitzt. Zudem konnten dem Mann noch zwei weitere ...

