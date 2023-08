Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach - Fischbach, L 181, Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Straße abgekommen - 5000 Euro Schaden

Niedereschach - Fischbach, L 181, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am späten Montagabend ist ein 19-Jähriger mit einem Ford Fiesta zwischen Fischbach und Niedereschach alleinbeteiligt von der Landesstraße 181 abgekommen und mit dem beschädigten Wagen auf dem Grundstück des Hofes "Bubenholz" zum Stehen gekommen. Der junge Mann fuhr auf der L 181 von Fischbach in Richtung Niedereschach als es dann gegen 23.20 Uhr im Bereich des Bubenholz-Hofes zum Unfall kam. Hierbei verlor der 19-Jährige die Kontrolle über den Fiesta und kam zunächst nach rechts von der Straße ab. Beim Gegenlenken querte der Wagen die L 181, fuhr eine Böschung hinunter und blieb nach dem Touchieren eines Grundstückzaunes mit etwa 5000 Euro beschädigt auf dem angrenzenden Grundstück stehen. Der am Zaun und dem Grundstück entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.

