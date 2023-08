Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar A81/ Lkr. Rottweil) Beim Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn Auto übersehen - eine schwer verletzte Mitfahrerin und mehrere tausend Euro Schaden (14.08.2023)

Sulz am Neckar A81 (ots)

Zu einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel ist es am Montagnachmittag auf der Bundesautobahn A 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Empfingen gekommen. Gegen 15 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit einem Sattelzug MAN auf der A 81 in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Sulz wollte der Mann vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, um einen vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Polo, dessen 78-jähriger Fahrer bereits auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, streifte dabei die Mittelschutzleitplanke und prallte heftig mit dem Sattelauflieger des 43-Jährigen zusammen. Die 82-jährige Beifahrerin im VW verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Um den stark beschädigten Polo kümmerte sich ein Abschlepper. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Schaden auf etwa 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Sattelauflieger dürfte sich auf ungefähr 2.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell