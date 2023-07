Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall führt zu Ampelausfall

Gifhorn (ots)

Gegen Mittag des gestrigen Mittwochs kam es zu einem schadensträchtigen Unfall auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Eine 18-Jährige war mit ihrem Mercedes gegen 12:10 Uhr vom Sonnenweg nach links auf die Braunschweiger Straße abgebogen. Bei nasser Fahrbahn kam ihr Auto ins Rutschen und prallte schließlich frontal gegen einen Ampelmast für Fußgänger. Durch den Unfall wurde der Mast abgeknickt, was zu einem kompletten Ausfall aller Ampeln der Kreuzung führte. Die 18-Jährige kam mit dem Schrecken davon, an ihrem Mercedes hingegen entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe, die in die Kanalisation liefen, wurden auch die Freiwillige Feuerwehr Gifhorn und die Untere Wasserbehörde hinzugezogen. Durch den Ampelausfall und für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten kam es zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen an der Kreuzung und entlang der Braunschweiger Straße. Der entstandene Schaden liegt nach einer ersten Schätzung in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.

