Wolfenbüttel (ots) - Sachbeschädigung an Pkw Do., 06.07.2023, 16:20 Uhr bis Sa., 08.07.2023, 14:40 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Am Brüggeberge, Feldweg In der Zeit von Do., 06.07.2023, gg. 16:20 Uhr, bis Sa., 08.07.2023, 14:40 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte/r Täter: in den Lack eines schwarzen VW Polo, der in 38304 Wolfenbüttel, Am Brüggeberge, zum Parken ...

mehr