Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht PK SZ-Bad 08.07.2023 - 09.07.2023, 09.00h

PK Salzgitter-Bad (ots)

Beleidigung

Am Samstag, 08.07.2023, 18.15 Uhr, kam es in der Hertastraße in SZ-Bad seitens eines 47-jährigen Mannes aus Salzgitter gegenüber seiner 36-jährigen Lebensgefährtin aus SZ-Bad zu einer Beleidigung. Infolge von Streitigkeiten betitelte der Mann die Frau mit den Worten, Schlampe, Nutte und hässliches Vieh. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Seitens der Frau wurde Strafantrag gestellt.

Bedrohung / Beleidigung

Am Samstag, 08.07.2023, 21.30 Uhr, kam es in der Erikastraße in SZ-Bad zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung drohte der 39-jährigen Mann aus SZ-Bad seinem 27-jährigen Kontrahenten aus SZ-Bad Schläge an und beleidigte in mit den Worten Hurensohn. Der Grund für die Streitigkeiten war nicht ersichtlich. Beide Personen standen unter Alkoholeinfluss. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Körperverletzung

Am Sonntag, 09.07.2023, 01.50 Uhr, kam es in der Mozartstraße in SZ-Bad auf dem Gehweg zu einer Körperverletzung. Ein 52-jähriger, zur Aufenthaltsermittlung, ausgeschriebener Mann aus SZ-Bad schlägt völlig grundlos dem 22-jährigen Opfer ebenfalls aus SZ-Bad mit der flachen Hand in das Gesicht. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde beim Beschuldigten BTM aufgefunden. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dachstuhlbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Sonntag, 09.07.2023, 00.50 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße in SZ-Bad. Die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Nach dem das Feuer durch die BFW gelöscht war, wurde Gebäudeschaden festgestellt und der Brandort durch die Beamten des PK SZ-Bad an die Tatortgruppe der PI SZ übergeben.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell