Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 08.07.2023

Peine (ots)

Einbruch in Gerätehaus

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Freitag in das Gerätehaus des Sportplatzes Schmedenstedt an der Münstedter Straße ein und entwendeten diverse Garten- als auch Sportgeräte. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Alkoholisierter Radfahrer

Am Samstagmorgen wurde ein 44-jähriger Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Radfahrer war trotz Nachtzeit mit einem unbeleuchteten Fahrrad auf der Vöhrumer Straße in Peine/ Telgte unterwegs. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein folglich durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Im Rahmen der Personalienüberprüfung wurde zudem bekannt, dass der Radfahrer auf Grund eines bestehenden Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Radfahrer wurde in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verkehrsunfall auf der L 475

Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 475 in Wendeburg/ Bortfeld ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Fahrzeugführerin alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen dortigen Straßenbaum stieß. Die Fahrzeugführerin wurde auf Grund des Aufpralls schwerverletzt und musste dem Klinikum zugeführt werden. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell