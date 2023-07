Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der PI SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede für den 08.07.2023

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Fahrraddiebstahl

Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Str.

Aus einem Fahrradständer im Bereich des Klinikums ist am 07.07.23, in der Zeit von 07:15 h bis 16:00h, ein Trekkingrad der Marke Stevens, Typ Covara, entwendet worden. Hinweise bitte an die Polizei in Lebenstedt, Tel. 05341-1897-0

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Vermutlich beim Ausparken hat ein noch zu ermittelnder Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes abgestellten Hyundai beschädigt. Danach entfernt sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei in Lebenstedt, Tel. 05341-1897-0

