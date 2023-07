POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.07.2023.

Polizei Salzgitter

Täter beraubten ihr Opfer.

Salzgitter, Lebenstedt, Kampstraße, 07.07.2023, 00:15 Uhr.

Eine Frau wurde auf offener Straße von vier Männern überfallen. Nachdem die fünf Personen in ein Gespräch kamen, habe einer der Täter auf die Frau eingeschlagen und sie im Gesicht verletzt. Die Männer erbeuteten von der Frau einen Beutel mit persönlichen Dingen. Anschließend flüchteten die Männer. Eine Beschreibung der ca. 20-jährigen Täter kann nicht abgegeben werden. Das Opfer musste mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei fahndete nach den Verursachern und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Salzgitter, Thiede, Guldener Kamp, 06.07.2023, 14:05 Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in Verbindung mit einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Die Halterin eines Pkw stellte an ihrem Fahrzeug mehrere Beschädigungen fest. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass die Beschädigungen mittels mehrerer Projektile aus einer Luftdruckwaffe verursacht wurden. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich die Frau im Pkw. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei Thiede unter der Telefonnummer 05341 94173-0 zu richten.

Täter drangen in eine Produktionshalle ein.

Salzgitter, Engelnstedt, Gustav-Hagemann-Straße, 05.07.2023, 18:00 Uhr-06.07.2023, 06:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft drang gewaltsam durch ein Fenster in den Gebäudekomplex der Firma ein. In den Räumlichkeiten wurden zahlreiche Behältnisse durchsucht und weitere Türen aufgebrochen. Bestandteil der Ermittlungen wird sein, ob Gegenstände entwendet wurden. Angaben zur Schadenshöhe können aktuell nicht gemacht werden.

Täter erbeuteten hochwertige Arbeitsgeräte.

Salzgitter, Thiede, Pappeldamm, 05.07.2023, 16:30 Uhr-06.07.2023, 07:15 Uhr.

Die Täter drangen vermutlich gewaltsam in die Garage eines Gewerbebetriebes ein und erbeuteten im Tatverlauf Benzin betriebene Gartengeräte, wie zum Beispiel Kettensägen und Laubbläser. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei Thiede unter der Telefonnummer 05341 94173-0 zu richten.

Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Baddeckenstedt, Heerer Straße, 06.07.2023, 04:25 Uhr.

Durch einen unbekannten Täter wurde offensichtlich vorsätzlich ein Gullydeckel vor einer Grundstücksausfahrt ausgehoben. Ein 48-jähriger Geschädigter fuhr mit seinem Pkw über die Öffnung und beschädigte hierbei die Frontschürze seines Fahrzeuges. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.500 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei Baddeckenstedt unter der Telefonnummer 05345 92869-0 zu richten.

