Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tresordiebstahl aus Tankstelle - Ergänzungsmeldung

Rostock (ots)

Die in der Ausgangspressemitteilung erwähnten, verdächtigen Fahrzeuge konnten in den frühen Morgenstunden auf der A 21/ B 404 hinter der Anschlussstelle Bad Oldesloe-Nord durch Beamte der Landespolizei Schleswig-Holstein festgestellt werden. Sie entzogen sich einer Verkehrskontrolle und flüchteten. Hierbei stellte sich heraus, dass die an dem Maserati angebrachten Segeberger Kennzeichenschilder gestohlen waren. An dem Audi ließ sich lediglich die Ortskennung OAL für Ostalgäu ablesen. Details sind der Pressemitteilung der Polizeidirektion Bad Segeberg zu entnehmen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5516871

