Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 07.07.2023:

Peine (ots)

Peine | Stederdorf | K27

Donnerstag, 06.07.2023, gegen 23:45 Uhr

Am Donnerstag, gegen 23:45 Uhr, ereignete sich auf der Ortsumgehungsstaße Stederdorf/K27 in Peine ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkommt und sich überschlägt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kann bei dem Fahrzeugführer ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 0,65 Promille in der Atemluft. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol - wurde eingeleitet. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt.

