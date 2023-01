Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Mönchengladbach (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Mathildenstraße in Schrievers ist am Dienstag, 17. Januar, zwischen 18 Uhr und 18.40 Uhr das Ziel von Einbrechern gewesen.

Die unbekannten Täter kletterten über den Gartenzaun und hebelten die Terrassentür auf. Sie durchsuchten einige Räume. Ob die Einbrecher Beute machten, steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell