POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Kreis Steinfurt (ots) - Am Samstag (06.08.) hat sich die Kreispolizeibehörde Steinfurt an der landesweiten Kontrollaktion zum letzten Ferienwochenende beteiligt. Ähnliche Kontrollen gab es bereits zu Beginn der Ferien sowie nach den ersten drei Wochen der Sommerferien in NRW. Am Samstag (06.08.) kontrollierten die Beamten insgesamt 64 Fahrzeuge im Kreis Steinfurt. Dabei wurden zwei Fahrzeuge angehalten, in denen die ...

mehr