POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - Einbrecher sind am Montag, 16. Januar, zwischen 13 und 18.15 Uhr in eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses an der Zedernstraße in Schrievers eingebrochen. Sie kletterten auf den Balkon und hebelten das Küchenfenster auf. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von ...

