Alpen (ots) - Am Mittwoch Abend beobachtete eine Zeugin einen 66-jährigen Mann aus Alpen, der ohne Fremdeinwirkung mit seinem E-Bike stürzte und sich am Kopf verletzte. Bei der anschließenden Kontrolle auf der Burgstraße in Alpen stellten die Beamten fest, dass der 66-jährige Mann erheblich alkoholisiert war und sein Atemalkoholwert im Bereich der absoluten ...

mehr