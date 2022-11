Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - E-Bike Fahrer war volltrunken und verletzte sich durch Sturz am Kopf

Alpen (ots)

Am Mittwoch Abend beobachtete eine Zeugin einen 66-jährigen Mann aus Alpen, der ohne Fremdeinwirkung mit seinem E-Bike stürzte und sich am Kopf verletzte.

Bei der anschließenden Kontrolle auf der Burgstraße in Alpen stellten die Beamten fest, dass der 66-jährige Mann erheblich alkoholisiert war und sein Atemalkoholwert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag.

Die Beamten nahmen ihn daraufhin mit zum örtlichen Krankenhaus in Kamp-Lintfort, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm.

Der Führerschein des 66-Jährigen wurde sichergestellt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf Folgendes hin:

Es passieren aktuell viele Unfälle unter Beteiligung von Fahrrad-, Pedelec- oder E-Bike-Fahrenden.

Kurz zur Erklärung:

Ein E-Bike ist ein motorisiertes Fahrrad, das auf Knopfdruck und ohne Trittunterstützung fährt.

Die Promillegrenze auf dem Fahrrad oder E-Bike liegt grundsätzlich bei 1,6 Promille. Das ist die Grenze für die absolute Fahruntüchtigkeit. Bei mehr als 1,6 Promille drohen 3 Punkte in Flensburg, ein hohes Bußgeld und eine Fahrtauglichkeitsprüfung (MPU) und das kann somit auch Auswirkungen auf den Führerschein haben.

Für Fahrradfahrer gilt zusätzlich die relative Fahruntüchtigkeit ab 0,3 Promille. Das bedeutet: Bei auffälliger Fahrweise oder bei einem Unfall drohen bereits ab 0,3 Promille Konsequenzen.

Für E-Bikes und S-Pedelecs gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer! Wer also mit 0,5 Promille oder mehr angetroffen wird, muss mit bis zu 500 Euro Bußgeld, 2 Punkten in Flensburg sowie einem Monat Fahrverbot rechnen. Wer mit mehr als 1,1 Promille am Lenker unterwegs ist, begeht eine Straftat.

Die Polizei bietet regelmäßig Pedelec-Trainingstage an. Hier wird nicht nur auf den sicheren Umgang, die Handhabung und die Eigenschaften der Fahrzeuge eingegangen, sondern es werden auch rechtliche Aspekte besprochen.

