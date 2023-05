Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit unbekanntem verletzten Fahrradfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den Nachmittagsstunden des 12.05.2023, gegen 16:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Gartenstraße / Bismarckstraße in 67433 Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall. Hier stießen der Fahrer eines weißen Citroen C1 und der Fahrer eines Rennrades zusammen. Dabei soll sich der Fahrer des Rennrades leicht verletzt haben. Die beiden Fahrzeugführer einigten sich vor Ort, tauschten jedoch keine Personalien aus. Nun sucht die Polizei nach dem verletzten Fahrer des Rennrades. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch (Tel: 06321 8540) oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) mit hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell