Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradkontrollen im Bereich der PD Neustadt

Neustadt an der Weinstraße / Bad Dürkheim (ots)

Am gestrigen Freitag-Nachmittag wurden als saisonale Auftaktveranstaltung der Polizeidirektion Neustadt Zweiradkontrollen auf den beliebten Motorradstrecken im Dienstgebiet durchgeführt. Leider führten immer wieder einsetzende Regenschauer dazu, dass nur wenig Biker eine Ausfahrt mit ihrem motorisierten Zweirad wagten. Es wurde an 3 verschiedenen Örtlichkeiten kontrolliert, B39, Gemarkung Neidenfels, B37, Gem. DÜW-Grethen sowie L517, Gem. Leistadt (alle Kreis Bad Dürkheim). Lediglich 5 Verkehrsordnungswidrigkeiten (alle im Verwarnungsgeldbereich) mussten zur Anzeige gebracht werden, 2x wurde eine Kontrollaufforderung zum Beheben kleinerer Fahrzeugmängel und nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt. Polizeihauptkommissar Jörg Ulrich vom Motorradkontrolltrupp der PD Neustadt zieht eine positive Bilanz: die wenigen Biker waren alle mit verkehrssicheren Motorrädern unterwegs, es wurden keine unzulässigen technischen Veränderungen festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hätten. Auch lärmende Bikes, die immer wieder Anwohner unzumutbar in ihrer Ruhe stören waren heute nicht unterwegs, auch wenn man seitens der Polizei mit technischen Messgeräten zur Feststellung und beweissicheren Verfolgung dafür gerüstet gewesen wäre. Laut PD Neustadt wird es bis zum Ende der Motorradsaison an den Wochenenden weitere Schwerpunktkontrollen an wechselnden Örtlichkeiten geben. Auch die Überwachung des Durchfahrtsverbots für Motorräder auf der L499 zwischen Elmsteiner Tal und Johanniskreuz wird dabei einen Schwerpunkt bilden. Die überregional bekannte und beliebte Biker-Strecke ist von April bis Oktober an Wochenend- und Feiertagen für Motorräder gesperrt.

