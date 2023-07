Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 8. Juli 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung Do., 06.07.2023, 12:53 Uhr 38162 Cremlingen, Weddel, Schapener Straße

Am Donnerstag, 06.06.2023, 12:53 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der PSt.-Cremlingen ein Pkw/Anhängergespann auf. An dem Anhänger fehlte die HU-Plakette. Bei einer sich anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass auch die Zulassungsplakette nicht ordentlich auf dem Kennzeichen angebracht war, sich schon selbstständig löste. Da für den Anhänger schon mehrere Monate kein Versicherungsschutz mehr bestand, war das Kennzeichen bereits im April entstempelt worden. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt mit dem Anhänger untersagt, die unzulässig angebrachte Zulassungsplakette zum wiederholten Mal entfernt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Fr., 07.07.2023, 11:30 Uhr - 11:45 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Am Rodeland in Höhe Hausnummer 9

Am Freitag, 07.07.2023, in der kurzen Zeit von 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr, streifte ein schwarzes Fahrzeug beim Vorbeifahren auf einem Parkplatz einen blauen VW Golf im Heckbereich und verursachte Sachschaden an dem Fahrzeug.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell