FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 12. bis 14. Mai 2023

Dresden (ots)

Insbesondere die Einsatzkräfte der Freiwilligen- und Berufsfeuerwehr haben ein besonders einsatzreiches Wochenende hinter sich. In den vergangenen 72 Stunden wurden sie zu insgesamt 24 Brandeinsätzen alarmiert. In 48 Fällen mussten sie Technische Hilfe leisten. Fünf Einsätze waren erforderlich, weil automatische Brandmeldeanlagen Fehlalarme ausgelöst hatten. Bemerkenswert ist die Konzentration von Brandeinsätzen in den Nachstunden am Samstag und Sonntag. Glücklicherweise wurden bei den Brandeinsätzen keine Personen verletzt.

Der Rettungsdienst wurde in diesem Zeitraum innerhalb der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 664 Mal alarmiert. In 233 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. 18 musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 260 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

ABC- Einsatz auf der Autobahn

Wann: 13. Mai 15:09 - 19:03 Uhr Wo: BAB 4 Dresden-Erfurt

Vermutlich beim Überfahren eines Gegenstandes war der Kraftstofftank eines LKW MAN beschädigt worden. Daraufhin lief Kraftstoff aus und breitete sich unter dem Fahrzeug auf der Fahrbahn aus. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten zunächst die Einsatzstelle und das Fahrzeug und stellten Auffangwannen auf, um eine weitere Ausbreitung des Gefahrstoffes zu verhindern. Im Anschluss wurde das Leck mit einem Holzkeil und Spezialmasse abgedichtet. Da eine Weiterfahrt des Fahrzeuges in diesem Zustand nicht möglich war, mussten etwa 750 Liter Dieselkraftstoff umgefüllt werden. Einsatzkräfte rüsteten sich mit Schutzanzügen aus und setzten eine speziellen Umfüllpumpe ein, mit welcher der Gefahrstoff in einen dafür bereitgestellten Behälter umgefüllt wurde. Der Behälter wurde nach Abschluss der Maßnahme einem Entsorgungsbetrieb übergeben. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Brabschütz.

Inhalt eines Schuttcontainers brennt

Wann: 13. Mai 21:02 - 21:45 Uhr Wo: Am Anger

Aus noch zu ermittelnder Ursachen geriet der Inhalt eines etwa zehn Kubikmeter fassenden Bauschuttcontainers in Brand. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem Strahlrohr unter Kontrolle bringen und das Übergreifen auf ein benachbartes Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt sowie die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

Brand einer Holzhütte

Wann: 14. Mai 02:46 - 04:37 Uhr Wo: Zwickauer Straße

Eine etwa 24 Quadratmeter große Holzhütte stand bei Ankunft der Einsatzkräfte in Vollbrand. Mehrere Trupps unter Atemschutz nahmen mit zwei Strahlrohren die Brandbekämpfung auf. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Löscherfolg kontrolliert und nach Glutnestern gesucht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Kaitz.

Rauchentwicklung im Flur

Wann: 14. Mai 02:52 - 04:08 Uhr Wo: An der Kreuzkirche

Über den Notruf 112 wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftshaus alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache waren Spraydosen in einem Schrank in Brand geraten, welche durch die Hitzeentwicklung zum Teil explodierten. Der gesamte Flurbereich war mit giftigem Brandrauch gefüllt und erschwerte die Erkundung. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem Strahlrohr in den betroffenen Bereich vor, schaffte eine Abluftöffnung um die Belüftung zu erleichtern und löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Im Anschluss wurde mit Elektrolüftern der Brandrauch aus dem Gebäude entfernt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der Rettungswache Friedrichstadt sowie der U-Dienst.

Vegetationsbrand

Wann: 14. Mai 03:24 - 04:18 Uhr Wo: Leipziger Straße

Sechs Einsatzkräfte des Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Feuer- und Rettungswache Albertstadt wurden zu einem Vegetationsbrand alarmiert. In Höhe des City-Beaches standen etwa 20 Quadratmeter Buschwerk in Flammen. Mit einem Strahlrohr wurde der Brandbekämpft und die Ausbreitung verhindert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Brand eines Toilettenhäuschens

Wann: 14. Mai 03:29 - 04:27 Uhr Wo: Malterstraße

Kurz nach der Alarmierung zum Citybeach mussten 26 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau, der Rettungswache Löbtau, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz zum Brand eines Toilettenhäuschens und Unrat an einer Baustelle ausrücken. Ein Trupp nahm unter Atemschutz mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung auf. Durch den Brand wurden Teile der Einrüstung eines Gebäudes beschädigt Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Garagenbrand

Wann: 14. Mai 13:28 - 15:07 Uhr Wo: Hubertusstraße

22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau, der Rettungswache Pieschen, der B-Dienst sowie der U-Dienst wurden zu einer starken Rauchentwicklung in einem Garagenkomplex alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache waren abgestellte Haushaltsgegenstände in einer Garage in Brand geraten. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss waren aufwändige Belüftungsmaßnahmen notwendig, da sich der Brandrauch im gesamten Garagenkomplex ausgebreitet hatte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Mehrere Brände in der Dresdner Neustadt

Wann: 15. Mai 01:25 - 02:14 Uhr Wo: Bischofsweg / Prießnitzstraße

Die Feuerwehr Dresden wurde in der Nacht zu mehreren Bränden in die Dresdner Neustadt alarmiert. Die Anfahrt zu den unterschiedlichen Einsatzstellen gestaltete sich mit den Einsatzfahrzeugen zum Teil sehr herausfordernd, da durch Unbekannte im Vorfeld mehrere Gegenstände wie mobilen Verkehrsschilder, Warrnbaken oder Blumenkübel auf die Fahrbahn geworfen wurden, welche die Durchfahrt erschwerten. Die erste Einsatzstelle befand sich in Höhe des Bischofsweg 58. Hier brannte eine Mülltonne. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle wurde dem Einsatzleiter gemeldet, dass die Flammen auf einen, unmittelbar daneben geparkten PKW VW übergegriffen haben. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, stand das Fahrzeug im Bereich des Motorraumes und der Beifahrerseite im Vollbrand. Mit einem Strahlrohr wurde die Brandbekämpfung aufgenommen. Noch während der Löscharbeiten wurden weitere brennende Mülltonnen im Bereich der Prießnitzstraße gemeldet. In Höhe der Hausnummer 14 brannte eine Papiertonne an einer Hausfassade. Durch die große Hitzeentwicklung entstanden Schäden an der Hausfassade sowie an einem geparkten PKW Audi. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand bekämpft und die Ausbreitung verhindert werden. Noch während der Löscharbeiten wurden weitere Einsatzkräfte auf die Prießnitzstraße 11 alarmiert. Hier brannte Unrat vor dem Hauseingang. Bei der Lageerkundung bemerkten die Einsatzkräfte einen weiteren Entstehungsbrand an einer Mülltonne vor der Hausnummer 22. Beide Brände konnten rasch gelöscht werden. Insgesamt 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zu allen Sachverhalten aufgenommen.

