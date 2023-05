Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 10. Mai 2023

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden innerhalb der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 219 Mal alarmiert. In 68 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Zweimal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 208 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Zweimal wurde die Feuerwehr zu Brandeinsätzen und 20 Mal zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Außerdem wurden in fünf Fällen ein Fehlalarm durch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.

Heißluftballon in Notlage bei Landung

Wann: 10. Mai 21:10-22:22 Uhr Wo: Pirnaer Landstraße

Die Feuerwehr Dresden wurde zu einem, nach einer Sicherheitslandung, havarierten Heißluftballon alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ankamen war der Fahrkorb bereits am Boden gelandet. Bei der Landung hatte sich die Ballonhülle, durch eine Windböe, in einer Straßenlaterne und mehreren Bäumen verfangen. Die Feuerwehr nutze zwei Drehleiterfahrzeuge um die Hülle behutsam aus den Bäumen und der Laterne zu entfernen. Vom Boden aus wurde die Bergung mit Halteleinen unterstützt. Da es sich um einen Einsatz bei Dunkelheit handelte leuchteten die Einsatzkräfte den Bereich großflächig aus. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Im Einsatz befanden sich 28 Einsatzkräfte der Feuer-und Rettungswache Striesen und Albertstadt sowie die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

