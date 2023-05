Feuerwehr Dresden

FW Dresden: 8. Internationaler Florianstag in der Landeshauptstadt Dresden

Dresden

Nach einer langen Zwangspause findet der 8. Internationale Florianstag am Sonnabend, dem 6. Mai, in der Frauenkirche Dresden statt.

Im 160sten Gründungsjahr der Feuerwehr Dresden ist es für den Stadtfeuerwehrverband Dresden eine besondere Freude und Ehre wieder einen Florianstag in der sächsischen Landeshauptstadt begehen können.

Im August 1997 fand in Dresden der 16. Deutsche Jugendfeuerwehrtag statt. Als eines der Ergebnisse dieses nationalen Feuerwehrevents und von gelebter Feuerwehrkameradschaft insbesondere nach der großen Unterstützung im Jahrhunderthochwasser 2002 kam es zum intensiven Austausch zwischen Dresdner Feuerwehrleuten und Kameradinnen und Kameraden aus dem süddeutschen Raum und aus Österreich. So wurde die Idee geboren, aus Anlass des 140-jährigen Gründungstages der Berufsfeuerwehr Dresden den 1. Dresdner Florianstag zu begehen.

Der 4. Mai ist der Gedenktag des heiligen Florian. Sankt Florian wurde im 16. Jahrhundert zum christlichen Helfer in Feuer- und Wassergefahr. Deshalb gilt der Heilige seit den Gründungszeiten der Feuerwehren bis heute als Schutzpatron aller Feuerwehrleute. Da der 4. Mai einerseits kein gesetzlicher Feiertag ist, andererseits aber nicht immer auf einen Sonntag fällt, wird der Florianstag jeweils am Wochenende vor oder nach dem 4. Mai von den Feuerwehren gefeiert.

Zum 1. Dresdner Florianstag am 3. Mai 2008 kamen 51 Fahnendelegationen aus Sachsen und Deutschland. Bei den folgenden Florianstagen ab 2009 konnten zusätzlich Delegationen von polnischen, tschechischen und österreichischen Feuerwehren in Dresden begrüßt werden. Nachdem die Dresdner Feuerwehrleute ihr erstes Floriansfest in der Kathedrale Ss. Trinitatis mit dem Altbischof Joachim Reinelt feierten, waren die Feuerwehren bei den folgenden Florianstagen in der Kirche St. Martin, in der Kreuzkirche und in der Dresdner Frauenkirche zu Gast. Die Schirmherrschaft übernahm ab dem 2. Florianstag die damalige Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Dresden Helma Orosz. Zu den besonderen Ehrengästen der vergangenen Jahre gehörten unter anderem der Präsident des Sächsischen Landtages, der Sächsische Staatsminister des Innern und der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen.

Nachdem viele mitwirkende Feuerwehren und Akteure bereits vor Monaten erste Vorankündigungen erhielten, nähern sich die Vorbereitungen des Stadtfeuerwehrverbandes Dresden für den 8. Internationalen Florianstag 2023 nun der Ziellinie. Nach der jahrelangen, pandemiebedingten Zwangspause wird das diesjährige Floriansfest wieder in der Dresdner Frauenkirche gefeiert. Im Anschluss an den Festgottesdienst führt die Marschroute unserer Fahnenkommandos mitten durch die historische Altstadt von Dresden, um letztlich vor der Goldenen Pforte des Dresdner Rathauses eine Abschlussveranstaltung zu feiern.

Wir laden alle Dresdnerinnen und Dresden und ihre Gäste herzlich ein, mit unseren Feuerwehren den Florianstag in der Frauenkirche zu feiern und den anschließenden Fahnenzug durch die schöne Dresdner Altstadt zu begleiten.

Der Festgottesdienst zum Florianstag 2023 beginnt am 6. Mai um 10.00 Uhr in der Frauenkirche Dresden und ist öffentlich für alle Besucherinnen und Besucher. Der Fahnenzug führt von der Frauenkirche am Fürstenzug und dem Residenzschloss vorbei über den Altmarkt zum Neuen Rathaus. Die Abschlussveranstaltung des 8. Internationalen Florianstages beginnt ca. 11.30 Uhr am Neuen Rathaus, Eingang Goldene Pforte (Rathausplatz).

