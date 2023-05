Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei ermittelt nach Beschädigungen von Bushaltestelle und Autos

Paderborn (ots)

(mb) Über das lange Wochenende sind der Polizei mehrere Sachbeschädigungen an einer Bushaltestelle und geparkten Pkw sowie zwei Brandstiftungen an Autos angezeigt worden.

Am Samstagmorgen meldete ein Busfahrer gegen 10.20 Uhr eine beschädigte Bushaltestelle am Schatenweg. Sämtliche Glasscheiben des Wartehäuschens waren eingeschlagen worden. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

An der Geroldstraße, Winfriedstraße, Leostraße und der Karlstraße sind vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag an mindestens vier Autos Scheiben eingeschlagen worden.

In der gleichen Nacht wurden in der Krämerstraße an einem Auto drei Reifen eingestochen.

Am Montag, gegen 16.50 Uhr, entdeckte ein Passant am Schwabenweg einen brennenden Reifen an einem Auto, dass auf dem Parkplatz am Rewe-Markt stand. Er verständigte den Besitzer. Das Feuer konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Der Sachschaden blieb gering. Um 19.20 Uhr fiel einer Zeugin ein Feuer auf einem Firmenhof an der Friedrich-List-Straße auf. Ein Auto brannte seitlich im vorderen Bereich. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte den Brand. Auch hier wird der Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei geht bei beiden Feuern von Brandstiftung als Brandursache aus.

In allen Fällen sucht die Kripo Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell