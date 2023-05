Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Pkw überschlagen

Altenbeken-Buke (ots)

(ah)Montag, 01.05.23, 02:40 Uhr, 33184 Altenbeken, B 64, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person, Ein 39-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die B 64 von Bad Driburg in Richtung Paderborn. Kurz hinter der Einmündung Duner Weg kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw. Das Fahrzeug kam auf dem Dach im Graben zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Unfallstelle musste kurzfristig gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5600 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell