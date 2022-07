Feuerwehr München

FW-M: Notarztwagen kollidiert mit Kleintransporter (Westend)

München (ots)

Dienstag, 19. Juli 2022, 16.06 Uhr

Landsberger Straße + Schrenkstraße

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Notarztwagen und einem Kleintransporter ist eine Person leicht verletzt worden. Der Patient aus dem am Unfall beteiligten Notarztwagen wurde mit einem Rettungswagen weitertransportiert.

Der Notarztwagen war auf der Fahrt mit einem Patienten in die Klinik. Im Kreuzungsbereich der Landsberger Straße und Schrenkstraße fuhr das Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung ein. Der Fahrer fuhr langsam an einem stehenden Sattelzug vorbei, um sich weiter in die Kreuzung vorzutasten. Bei diesem Manöver kam es zur Kollision mit einem Kleintransporter. Dabei wurde der 32-jährige Fahrer des Kleintransporters leicht verletzt. Die Besatzung des Notarztwagens der Feuerwehr sowie der im Fahrzeug liegende Patient blieben bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. Die Besatzung forderte deshalb sofort einen Rettungswagen für den weiteren Transport des Patienten an und kümmerte sich um den Fahrer des Transporters. Dieser wurde vor Ort behandelt, musste aber nicht in eine Klinik transportiert werden.

Für die Unfallaufnahme wurden die Polizei und ein Führungsfahrzeug der Feuerwehr alarmiert. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die Landsberger Straße stadteinwärts gesperrt werden musste. Die weitere Klärung des genauen Unfallherganges übernimmt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(kiß)

