FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 3. Mai 2023

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden innerhalb der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 205 Mal alarmiert. In 60 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Sechsmal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 236 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Achtmal wurde die Feuerwehr zu Brandeinsätzen und 19 Mal zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Außerdem wurden in einem Fall ein Fehlalarm durch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.

Küchenbrand in einem Wohnhochhaus

Wann: 3. Mai 20:59 - 00:22 Uhr Wo: Wölfnitzer Ring

In einem Wohnhochhaus kam es aus noch zu ermittelnder Ursache zu einem Küchenbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Feuer und Rauch in einer Wohnung im 6. Obergeschoss zu sehen, woraufhin mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vorgingen. In der betroffenen Wohnung wurde der Brandherd rasch lokalisiert und mit einem Strahlrohr gelöscht. Bei der Suche nach Personen wurde niemand angetroffen. Die Bewohner hatten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie begeben. Im Anschluss wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um die Wohnung vom Rauch zu befreien. Bei diesem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Durch das Ereignis kam es zur Beschädigung einer Wasserleitung. Es entstand ein Wasserschaden in der betroffenen und darunterliegenden Wohnung. Die Feuerwehr nahm das Wasser mit einem Industriesauger auf und konnte dadurch größere Folgeschäden vermeiden.

Im Einsatz waren 33 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Übigau, der Rettungswache Löbtau, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz.

