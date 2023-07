Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 07.07.2023, 09:00 Uhr - 08.07.2023, 09:00 Uhr

Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfall

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Bergstraße Zeit: 07.07.2023, 11:05 Uhr

Zu genannter Zeit übersieht eine 65jährige Pkw-Führerin aus Goslar beim Ausfahren aus einer Grundstückzufahrt den Pkw eines bevorrechtigten 57jährigen aus Salzgitter. In der Folge kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Pkw werden hierdurch nicht unerheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Ein Personenschaden tritt nicht ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 10.000 Euro

Körperverletzung und anschließend Beleidigung sowie Tätlicher Angriff zum Nachteil von Polizeibeamten/innen

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Gartenparzelle Elbestraße Zeit: 07.06.2023, 20:19 Uhr

Zu genannter Zeit kommt es nach Beendigung einer Feierlichkeit auf einem Gartengrundstück in der Elbestraße in Salzgitter-Bad zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen Geschwistern. Im weiteren Verlauf münden diese in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei verletzt ein 37jähriger Salzgitteraner zwei weibliche ( 32 J. / 40 J. ) sowie ein männliches Opfer ( 32 J. ) durch Schläge. Nachdem der Täter einem zuvor erteilten Platzverweis nicht nachkommt, erfolgt seitens der eingesetzten Polizeibeamten nach vorheriger Androhung die Ingewahrsamnahme. Daraufhin beleidigt der Täter die eingesetzten Polizeibediensteten massiv und unter Öffentlichkeitswirksamkeit. Im Verlaufe der Zuführung zum Polizeigewahrsam randaliert er im Funkstreifenwagen, bespuckt eingesetzte Beamte/innen und greift einen 24jährigen Polizeibeamten durch einen Tritt in Richtung des Kopfes tätlich an. Dieser kann dem Tritt ausweichen und bleibt unverletzt. Im weiteren Verlauf wird bei dem Täter eine Blutentnahme durchgeführt. Diverse Strafverfahren werden eingeleitet.

Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Ort: 38259 Salzgitter, Nord-Süd-Straße / Porschestraße Zeit: 07.07.2023, 19:40 Uhr

Im Rahmen der Kontrolle eines Kleintransporters mit rumänischer Zulassung wird festgestellt, dass der 34jährige Fahrzeugführer Elektroschrott transportiert, ohne eine erforderliche Genehmigung für den Transport entsprechender Abfälle vorweisen zu können. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

