POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 9. Juli 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Do., 06.07.2023, 16:20 Uhr bis Sa., 08.07.2023, 14:40 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Am Brüggeberge, Feldweg

In der Zeit von Do., 06.07.2023, gg. 16:20 Uhr, bis Sa., 08.07.2023, 14:40 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte/r Täter: in den Lack eines schwarzen VW Polo, der in 38304 Wolfenbüttel, Am Brüggeberge, zum Parken abgestellt war.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Farbe am Fahrbahnrand

Fr., 07.07.2023, 19:00 Uhr, bis Sa., 08.07.2023, 15:15 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Am Rahlbusch in Höhe Nr. 5

Ein Anwohner der Straße Am Rahlbusch, in 38302 Wolfenbüttel, entdeckte am Samstag, 08.07.2023, gg. 15:15 Uhr, am Fahrbahnrand weiße Farbe, die sich bei einer ungefähren Breite von 50-100cm auf einer Länge von 200cm-300cm Länge erstreckte. Ein/e bislang unbekannte/r Verursacher: in muss dort Farbreste entsorgt oder versehentlich verschüttet haben, ohne sich um eine Straßenreinigung zu bemühen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

