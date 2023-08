Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall- Polizei sucht geschädigten Lastwagenfahrer (14.08.2023)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Montagvormittag, gegen 9.30 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 462 zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Lastwagenfahrer gekommen. Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer war auf der B 462 von Rottweil in Richtung Dunningen unterwegs. An der Auffahrt zur Autobahn 81 prallte der Mann mit dem Heck eines verkehrsbedingt wartenden grünen Lastwagens zusammen. Dessen unbekannter Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß auf die A 81 in Richtung Stuttgart weiter. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich zwei im Skoda mitfahrende Männer im Alter von 45 und 61 Jahren leicht. Ein Rettungswagen brachte die beiden Verletzten zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Unfallzeugen, aber auch der unbekannte Lastwagenfahrer, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell