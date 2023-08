Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stahringen, Lkr. Konstanz) Kasse aus Verkaufsscheune aufgebrochen (14.08.2023)

Stahringen (ots)

Diebe haben sich am Montagabend, im Zeitraum zwischen 18.30 und 20 Uhr, an der Kasse einer Verkaufsscheune in der Hauptstraße zu schaffen gemacht. Die unbekannten Täter hebelten die im Verkaufsraum des Selbstbedienungsladens stehende Kasse auf und entwendeten daraus die Tageseinnahmen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Verkaufsscheune beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den oder die unbekannten Diebe geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, mit dem Polizeirevier Radolfzell in Verbindung zu setzen.

